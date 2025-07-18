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18 июля 2025 в 09:47

Стало известно о новых возможностях для бойцов СВО

Глава «России — страны возможностей» Бетин: платформа начнет обучать бойцов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники СВО получат возможность пройти предконкурсное обучение, заявил NEWS.ru генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин. По его словам, соответствующий раздел скоро появится на «Госуслугах».

Совсем скоро появится раздел на «Госуслугах» для участия в проектах платформы. Особое внимание мы уделим реализации поручения о разработке системы предконкурсной подготовки участников СВО. Крайне важно создать условия, чтобы бойцы, проявившие мужество и отвагу на передовой, могли максимально эффективно включиться в программы платформы, найти новые возможности для профессионального и личностного роста. Также в ближайшее время мы запустим конкурс для лидеров в сельском хозяйстве, — добавил Бетин.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.

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Дмитрий Новиков
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