Стало известно о новых возможностях для бойцов СВО

Участники СВО получат возможность пройти предконкурсное обучение, заявил NEWS.ru генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин. По его словам, соответствующий раздел скоро появится на «Госуслугах».

Совсем скоро появится раздел на «Госуслугах» для участия в проектах платформы. Особое внимание мы уделим реализации поручения о разработке системы предконкурсной подготовки участников СВО. Крайне важно создать условия, чтобы бойцы, проявившие мужество и отвагу на передовой, могли максимально эффективно включиться в программы платформы, найти новые возможности для профессионального и личностного роста. Также в ближайшее время мы запустим конкурс для лидеров в сельском хозяйстве, — добавил Бетин.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.