Как защитить границу России от украинских диверсантов и атак БПЛА NEWS.ru рассказывает, как решают в мире проблему обеспечения безопасности государственных границ и какой опыт может перенять Россия

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Накануне утром Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников, некоторые из которых врезались в жилые дома. Ранее, 22 и 23 мая диверсионная группа (ДРГ) с территории Украины проникла в Белгородскую область. Приграничные регионы подвергаются нападениям каждый день. Как можно решать проблемы диверсий и скоординированных атак дронов с учетом мирового опыта — в материале NEWS.ru.

Что могут сделать пограничники

С проблемой обеспечения безопасности границ сталкивается весь мир. Согласно некоторым исследованиям, каждый год в Израиле происходит несколько тысяч террористических атак. Например, в марте 2019-го было обезврежено 36 самодельных взрывных устройств, чаще всего их размещали рядом с дорогами. В этом же месяце зафиксировали 55 попыток поджогов, включая нападения на полицейские участки и казармы. По данным государственной статистики, в апреле число террористических атак сократилось с 308 до 126.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency//Global Look Pres Каждый год в Израиле происходит несколько тысяч террористических атак

И такое происходит регулярно. Израиль строит стену вокруг Палестинской автономии (ПА), устраивает постоянные полицейские рейды и зачистки, взрывает подземные тоннели, которые используют для транспортировки контрабанды, при помощи санкций периодически удерживает международную и финансовую помощь, которая идёт в ПА.

США и Европа борются с большим наплывом беженцев из Мексики, Азии и Африки. Никакие заборы, КПП и пограничные переходы не могут сдержать большую массу людей, поэтому европейцам пришлось применять военную силу. ЕС пришлось посылать в Средиземное море отдельную военно-морскую эскадру, чтобы бороться с нелегальной перевозкой мигрантов из Ливии через Италию в Европу.

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Теперь представим, что это не обычные люди, а настоящее боевое подразделение, в котором тысячи человек. В их распоряжении имеется тяжелая техника.

«Украинские диверсанты использовали тяжелую технику, боевые машины, ракеты и дроны. Пограничники сопротивляются только на определенном участке своей границы. Здесь нужно думать об укреплении госграницы уже силами и возможностями Вооруженных сил РФ. Так что вопрос не в погранвойсках. Они могут задерживать нарушителей, но не могут задерживать ВСУ. Либо менять их статус, либо менять систему охраны госграницы с привлечением вооруженных сил или других формирований», — поделился в беседе с NEWS.ru своим видением ситуации генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Как защитить приграничные территории

По мнению эксперта, защита государственной границы с помощью стен, инженерных заграждений и КПП не имеет особого смысла, если нет мобильной группы с танками, гаубицами, средствами ПВО и другим оружием.

Фото: t.me/vvgladkov Защитные сооружения в Белгородской области

«Всю границу мы не перекроем из-за большой протяженности. Может быть, здесь уже надо выстраивать системы укрепрайонов, как накануне Великой Отечественной войны. Тогда появились укрепрайоны на территориях Западной Украины, Белоруссии, а также были выстроены соответствующие ограждения, была мощная группировка, включая танки, артиллерию и авиацию. Все это обеспечивало полную безопасность нашей границы», — рассказал Александр Михайлов:.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что борьбе с ДРГ в пограничных регионах весомую роль могут сыграть отряды добровольцев.

«Надо создавать отряды территориальной обороны из добровольцев, нужно раздать им оружие, рыть окопы, создавать оборонительные сооружения. Это давно надо было делать, с начала СВО или даже перед ней», — утверждает военный эксперт Виктор Литовкин.

Какие проблемы у отрядов обороны

Отряды самообороны уже появились в приграничных регионах. Однако есть немало трудностей. Во-первых, раздача оружия добровольцам возможна только в условиях военного положения. Во-вторых, без тяжелого вооружения они представляют собой либо усиленный эрзац лёгкой пехоты, либо военизированные полицейские силы.

«Сейчас много говорят о территориальной обороне. Наверное, их можно вооружить, но речь опять-таки идет о стрелковом оружии, они не могут воевать против танков и артиллерий, а сегодня удары наносятся вглубь России. С точки зрения формального прикрытия они будут эффективны, а для серьезного противодействия противнику — вряд ли», — полагает Александр Михайлов.

Фото: t.me/vvgladkov Обстрел Шебекино 31 мая 2023 года

По его мнению, эти отряды могут обеспечить безопасность населенных пунктов, принимать участие в преследовании и уничтожении отдельных, небольших отрядов ДРГ.

«Вторгаются воинские подразделения Украины в лице разведывательно-диверсионных групп, а не какие-то завербованные диверсанты из местных колхозников. Пограничники вполне могут обеспечить безопасность своей деревни, своего маленького городка, но не могут перекрыть всю границу РФ. У нас сейчас нет таких сил. Охрана границы предполагает постоянное боевое дежурство на территории наших западных границ, особенно там, где ведутся боевые действия», — отмечает Александр Михайлов.

Можно ли полностью защититься от БПЛА

Большая проблема — это атаки БПЛА на объекты критической и городской инфраструктуры. Другие страны мира не смогли полностью защититься от таких налетов.

17 января 2022 года хуситы атаковали нефтяные цистерны на объектах в Абу-Даби, в результате чего два человека погибли. Несколькими годами ранее организация Гринпис имитировала нападение с помощью БПЛА на ядерный реактор во французском Бюже. Дрон никто не отследил, он врезался в крышку, что дало повод Гринпис заявить о неготовности атомной инфраструктуры страны к отражению таких налетов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Москве, 30 мая 2023 года

Все методы защиты и отслеживания БПЛА с одновременным использованием сразу же нескольких трекинговых систем — видео, по радиоканалу, по специальному частотному диапазону, по тепловому каналу и другим — не могут дать 100% гарантии.

Кроме того, отставной подполковник ФСБ Алексей Филатов допустил, что диверсанты могут пройти через границу, «прикрывшись документами, замаскировавшись под местных жителей, дойти до Подмосковья и по команде сверху запустить дроны по объектам».

Учитывая количество зданий и объектов, нуждающихся в защите, понятно, что даже самые современные и эшелонированные системы ПВО могут отразить далеко не каждое нападение.

«Мы можем говорить о защите АЭС, объектов Вооруженных сил, различного рода крупных газовых, нефтяных объектов. У нас вся инфраструктура растянута таким образом, что каждый объект защитить невозможно. Мы не можем поставить у каждого распределительного щита у железной дороги по полицейскому. Сейчас у нас каждый объект инфраструктуры должен прикрываться оперативно. Люди, которые живут в районе этих объектов, должны фиксировать посторонних лиц и взаимодействовать с органами госбезопасности», — поделился мнением Александр Михайлов.