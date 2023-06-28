Родителям рассказали, как не ошибиться при выборе школы для ребенка Основатель образовательного центра Дейген посоветовала при выборе школы узнать об учителях

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Чтобы не ошибиться при выборе школы для ребенка, следует изучить сайт учебного заведения и найти сообщество родителей, чьи дети уже там учатся, посоветовала основатель образовательного центра Дарья Дейген. В разговоре со СМИ она отметила, что так родители смогут узнать об атмосфере в школе и об учителях, которые являются ключевыми людьми в данном вопросе.

Ключевые люди в школе — учителя. Изучите внимательно сайт школы, найдите сообщества родителей, спросите их мнение об атмосфере, отношении к детям. Обучение по углубленным программам требует строгого подхода и дисциплины, но это не озна­чает, что должна царить некомфортная атмосфера, в которой детей обижают и принижают, — пояснила эксперт.

По словам Дейген, важно расставить приоритеты и определить, каких целей нужно достичь во время обучения. Так, если родителям важны высокие результаты, лучше обратить внимание на гимназии, лицеи или школы при университетах. Тем, для кого ключевым является индивидуальный подход, эксперт советует присмотреться к частным или семейным учебным заведениям.

Еще одним важным фактором является формат обучения. Перед тем как выбрать школу, стоит узнать, как выполняются домашние задания и предусмотрены ли оно, какие занятия есть для детей кроме базовых уроков. Дейген порекомендовала отдельно ознакомиться с программами по предметам. Она объяснила, что также можно сделать таблицу с критериями и отмечать, соответствует ли им школа.

Эксперт подчеркнула, что не стоит рассчитывать на лучшее обучение в частных школах. Она уточнила, что сейчас есть хорошие современные государственные образовательные учреждения.

Клинический психолог Татьяна Метелева ранее рассказала, что осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга и научиться этому он должен на примере отношений с родителями. По ее словам, главной задачей взрослых является научить детей здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь им социализироваться.