Психолог дала советы родителям детей с пристрастием к компьютерным играм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изначально нужно понимать, что тяга к виртуальным играм — это признак проблем в реальности, сказала NEWS.ru психолог Марина Гладышева. И родителям ребенка с такими наклонностями нужно понять, почему он не занимается реальной жизнью и реальными делами. По словам эксперта, люди, которые погружаются в виртуальную реальность, в принципе имеют сложности со здоровой социализацией.

И родителям нужно посмотреть на ситуацию именно с этой точки. В случае, если у ребенка есть проблемы с социализацией, то нужно разбираться, как их решить. Могу сказать по опыту, что не только подростки, но и взрослые люди, которым не удалось оставить привычку проводить больше времени в «специальной жизни», часто надолго остаются «там». И потом человеку становится сложно найти работу, друзей, завести отношения и так далее. Он становится зацикленным, — заметила Гладышева.

Она посоветовала родителям узнать подробности о том, насколько глубоко ребенок погружен в виртуальные игры и почему с ним это происходит. По словам психолога, следует выяснить, может быть он закрывается в этой «жизни» или бежит от чего-то. Специалист также провела черту между ситуацией, когда подросток становится успешным в киберспорте и ситуацией, когда он неудачлив везде. В первом случае было бы неправильно осуждать его и с непониманием относиться к этому увлечению, в рамках которого происходит определенное развитие.

Нужно очень внимательно смотреть за тем, как проходит остальная жизнь подростка, и поддерживать его как при успехах, так и после неудач, помогая «отпустить» хобби, которое не обернулось теми или иными победами, — призвала психолог.

Она добавила, что отсутствие поддержки со стороны родителей «выбивает почву из-под ног» подростка.

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