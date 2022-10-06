Педагог посоветовал не мешать мальчикам играть в куклы Педагог Лэндри: игры в куклы говорят о развитом эмоциональном интеллекте мальчика

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Если мальчик играет с куклами, это не повод для беспокойства, ведь в будущем у ребёнка будет развит эмоциональный интеллект, что помогло бы ему стать хорошим педагогом или врачом, заявил педагог-методист Эдриан Лэндри. По его словам, которые передаёт «Газета.Ru», если девочка любит подвижные игры и ведет себя так, как чаще ведут себя мальчики, это может означать, что в будущем из нее вырастет волевая и уверенная в себе женщина, которая могла бы занимать руководящие должности.

Если девочка любит подвижные игры и гоняет по двору на самокате с мальчишками, это не значит, что вы растите пацанку. <...> У вас вырастет активная и уверенная в себе женщина. Ей будут по плечу руководящие должности. <...> Разве есть минусы в том, что мальчик примеряет ролевые игры, где нужно быть добрым и заботливым? Повзрослев и приумножив заложенную эмпатию, он станет отличным педагогом или врачом, — пояснила специалист.

Педагог уточнил, что гендерные стереотипы не должны влиять на развитие ребенка, так как в противном случае возможно угнетение потенциально сильных сторон его психики.

Психиатр Владимир Скавыш ранее заявил, что невоспитанность и социально-педагогическая запущенность ребенка связаны с уровнем его агрессивности. По его словам, «воспитание» в традициях «уголовщины» также способно повлиять на его склонность к агрессии. Специалист пояснил, что подростковый возраст не может оправдать его агрессивности. Эксперт подчеркнул, что агрессия — это злое, деструктивное поведение, для исправления которого в определенный момент воспитательных методов может не хватать и может возникнуть необходимость в помощи врача.