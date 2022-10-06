Психиатр назвал причины повышенной агрессии у детей Психиатр Скавыш: уровень агрессивности ребенка зависит от воспитания в семье

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Невоспитанность и социально-педагогическая запущенность ребенка связана с уровнем его агрессивности, заявил в беседе с РИАМО врач-психиатр Владимир Скавыш. По его словам, «воспитание» в традициях «уголовщины» также способно повлиять на его склонность к агрессии.

Уровень агрессивности зависит от уровня культуры, воспитанности, гармоничности личности человека. <...> Социально-педагогическая запущенность и невоспитанность конкретного ребенка или подростка либо «воспитание» в традициях уголовщины с социал-дарвинизмом: «Глотай и бей других, чтобы тебя самого не съели», — пояснил специалист.

По словам психиатра, подростковый возраст не может оправдать его агрессивности. Эксперт подчеркнул, что агрессия — это злое, деструктивное поведение, для исправления которого в определенный момент воспитательных методов может не хватать и может возникнуть необходимость в помощи врача.

Врач-психиатр Наталия Васенина ранее рассказала, что «страшные» игрушки могут спровоцировать у малышей «отрыв от реальности» и вызывать у них различные фобии — например, боязнь дойти до ванной комнаты в темноте. Эксперт отметила, что для детей «страшная» игрушка — это всегда нереальный мир, она может быть, с одной стороны, мягкой, а с другой — все равно остаться пугающей. Собеседница добавила, что подобная ситуация формирует ощущение двойственности — «получается так, что эта агрессия в игрушке ему как бы приятна».