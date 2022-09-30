Психиатр объяснила, как «страшные» игрушки влияют на психику детей Психиатр Васенина предостерегла родителей от покупки детям «страшных» игрушек

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Многие родители обеспокоены тем, что их дети часто играют со «страшными» игрушками, считая их опасными для психики. По словам врача-психиатра Наталии Васениной, подобные вещи могут спровоцировать у малышей «отрыв от реальности» и вызывать у них различные фобии — например, боязнь дойти до ванной комнаты в темноте.

Эксперт отметила, что для детей «страшная» игрушка — это всегда нереальный мир, она может быть с одной стороны мягкой, а с другой — все равно остаться пугающей. Собеседница добавила, что подобная ситуация формирует ощущение двойственности — «получается так, что эта агрессия в игрушке ему, как бы, приятна».

Не стоит забывать, что играя в «страшные» игрушки, ребенок может испытывать страх. У детишек со слабой нервной системой после игры могут появляться переживания и неосознанная тревога. Например, они боятся темноты и не могут дойти вечером до ванной комнаты, — заявила врач-психиатр.

Васенина призвала родителей, если они заметили проявление агрессии у детей после игры с такими предметами, ограничить подобные развлечения, но не отбирать «резко — все должно проходить поэтапно».

Проводите с ребенком больше времени, говорите с ним о том, что для него важно. Выделите день на семейный досуг, важно, чтобы он был в расписании ребёнка. Научите отличать ребёнка, что такое игра и что такое реальность. Придумывайте игры на развитие воображения с реальными ситуациями из жизни, с героями, которые могут встретиться ребёнку, — считает Васенина.

Она также посоветовала дарить детям мягкие игрушки в виде животных — это всегда приятные воспоминания и ощущения, через них малыш учится проявлять заботу и внимание.

Предприниматель Анастасия Галан в разговоре с NEWS.ru ранее назвала четыре ключевых момента при выборе детской игрушки. Она подчеркнула, что при покупке стоит обратить внимание на упаковку, маркировку, состав и материал, а также габариты.