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03 августа 2025 в 22:00

Кабачковая икра по рецепту бабули! Ароматная закуска на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая икра по рецепту бабули! Ароматная закуска на зиму! Эта ароматная икра станет королевой ваших зимних заготовок! Нежная текстура, идеальный баланс специй и насыщенный вкус — лучше, чем магазинная!

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 3,5 кг;
  • морковь — 800 г;
  • лук репчатый — 800 г;
  • томатная паста — 310 г (1 банка);
  • масло растительное — 230 мл;
  • соль — 30 г (2 ст. л.);
  • сахар — 3 ст. л.;
  • паприка молотая — 1,5 ст. л.;
  • перец черный молотый — 1 ч. л.;
  • перец красный острый — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Кабачки чистим от кожуры и семян (если молодые — можно с кожурой), режем кубиками. Морковь трем на крупной терке или режем соломкой. Лук шинкуем полукольцами.
  2. В глубокой сковороде обжариваем морковь на половине масла до мягкости. Отдельно пассеруем лук до золотистости. Овощи перекладываем в кастрюлю с кабачками.
  3. Добавляем оставшееся масло, тушим под крышкой 1 час на медленном огне. Аккуратно выкладываем томатную пасту «шапкой», не перемешивая, томим 20 минут. Добавляем все специи, соль, сахар, уксус — тщательно перемешиваем. Измельчаем блендером до желаемой консистенции.
  4. Кипящую икру разливаем по стерильным банкам. Стерилизуем 20 минут (0,5 л банки). Закатываем, переворачиваем, укутываем.

Ранее мы делились рецептом закрутки на зиму! Салат «Урожай» — любимая закуска на все случаи жизни.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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