Кабачковая икра по рецепту бабули! Ароматная закуска на зиму! Эта ароматная икра станет королевой ваших зимних заготовок! Нежная текстура, идеальный баланс специй и насыщенный вкус — лучше, чем магазинная!
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 3,5 кг;
- морковь — 800 г;
- лук репчатый — 800 г;
- томатная паста — 310 г (1 банка);
- масло растительное — 230 мл;
- соль — 30 г (2 ст. л.);
- сахар — 3 ст. л.;
- паприка молотая — 1,5 ст. л.;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- перец красный острый — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.
Приготовление:
- Кабачки чистим от кожуры и семян (если молодые — можно с кожурой), режем кубиками. Морковь трем на крупной терке или режем соломкой. Лук шинкуем полукольцами.
- В глубокой сковороде обжариваем морковь на половине масла до мягкости. Отдельно пассеруем лук до золотистости. Овощи перекладываем в кастрюлю с кабачками.
- Добавляем оставшееся масло, тушим под крышкой 1 час на медленном огне. Аккуратно выкладываем томатную пасту «шапкой», не перемешивая, томим 20 минут. Добавляем все специи, соль, сахар, уксус — тщательно перемешиваем. Измельчаем блендером до желаемой консистенции.
- Кипящую икру разливаем по стерильным банкам. Стерилизуем 20 минут (0,5 л банки). Закатываем, переворачиваем, укутываем.
Ранее мы делились рецептом закрутки на зиму! Салат «Урожай» — любимая закуска на все случаи жизни.