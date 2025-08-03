Кабачковая икра по рецепту бабули! Ароматная закуска на зиму

Кабачковая икра по рецепту бабули! Ароматная закуска на зиму

Кабачковая икра по рецепту бабули! Ароматная закуска на зиму! Эта ароматная икра станет королевой ваших зимних заготовок! Нежная текстура, идеальный баланс специй и насыщенный вкус — лучше, чем магазинная!

Ингредиенты:

кабачки молодые — 3,5 кг;

морковь — 800 г;

лук репчатый — 800 г;

томатная паста — 310 г (1 банка);

масло растительное — 230 мл;

соль — 30 г (2 ст. л.);

сахар — 3 ст. л.;

паприка молотая — 1,5 ст. л.;

перец черный молотый — 1 ч. л.;

перец красный острый — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление:

Кабачки чистим от кожуры и семян (если молодые — можно с кожурой), режем кубиками. Морковь трем на крупной терке или режем соломкой. Лук шинкуем полукольцами. В глубокой сковороде обжариваем морковь на половине масла до мягкости. Отдельно пассеруем лук до золотистости. Овощи перекладываем в кастрюлю с кабачками. Добавляем оставшееся масло, тушим под крышкой 1 час на медленном огне. Аккуратно выкладываем томатную пасту «шапкой», не перемешивая, томим 20 минут. Добавляем все специи, соль, сахар, уксус — тщательно перемешиваем. Измельчаем блендером до желаемой консистенции. Кипящую икру разливаем по стерильным банкам. Стерилизуем 20 минут (0,5 л банки). Закатываем, переворачиваем, укутываем.

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