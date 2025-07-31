Закрутка на зиму! Салат «Урожай» — любимая закуска на все случаи жизни

Салат «Урожай» — любимая закуска на все случаи жизни! Это одна из вкуснейших закаток на зиму! Этот яркий и вкусный салат — фирменный рецепт! Он украшает стол на любом застолье и всегда исчезает одним из первых.
Ингредиенты
- Капуста — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Болгарский перец — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Огурцы — 1 кг
- Соль — 5 ч. л.
- Сахар — 5 ст. л.
- Растительное масло — 1 стакан
- Уксус 9% — 1 стакан
- Чеснок — по вкусу
Приготовление
- Все овощи нарежьте соломкой. Добавьте соль, сахар, масло и уксус, хорошо перемешайте.
- Дайте салату настояться 1 час. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Разложите по стерильным банкам вместе с маринадом и закатайте.
Готово! Вкусный и хрустящий салат станет хитом вашего стола. Приятного аппетита!
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