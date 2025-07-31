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31 июля 2025 в 15:00

Закрутка на зиму! Салат «Урожай» — любимая закуска на все случаи жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Урожай» — любимая закуска на все случаи жизни! Это одна из вкуснейших закаток на зиму! Этот яркий и вкусный салат — фирменный рецепт! Он украшает стол на любом застолье и всегда исчезает одним из первых.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Лук — 1 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Огурцы — 1 кг
  • Соль — 5 ч. л.
  • Сахар — 5 ст. л.
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Уксус 9% — 1 стакан
  • Чеснок — по вкусу

Приготовление

  1. Все овощи нарежьте соломкой. Добавьте соль, сахар, масло и уксус, хорошо перемешайте.
  2. Дайте салату настояться 1 час. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут.
  3. Разложите по стерильным банкам вместе с маринадом и закатайте.

Готово! Вкусный и хрустящий салат станет хитом вашего стола. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом фитнес-лечо из овощей на зиму! Некалорийная закатка порадует в холода.

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закрутки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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