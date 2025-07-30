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30 июля 2025 в 05:00

Фитнес-лечо из овощей на зиму! Некалорийная закатка порадует в холода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фитнес-лечо из овощей на зиму! Некалорийная закатка порадует в холодное время! Этот яркий овощной микс станет настоящей находкой в холодное время года! Лечо получается насыщенным, сбалансированным по вкусу и идеально подходит как самостоятельная закуска или гарнир к мясным блюдам.

Ингредиенты (на 8 банок по 0,5 л)

  • Перец болгарский — 2 кг
  • Помидоры мясистые — 2 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Чеснок — 6–8 зубчиков

Для маринада

  • Вода — 200 мл
  • Масло растительное — 300 мл
  • Соль — 80 г
  • Сахар — 200 г
  • Уксус 9% — 6 ст. л.

Приготовление

  1. Тщательно промойте все овощи. Перец очистите от семян и нарежьте дольками. Помидоры бланшируйте в кипятке 1–2 минуты, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой, лук — полукольцами, чеснок — пластинами.
  2. В глубокой кастрюле смешайте все компоненты маринада, доведите до кипения. Сначала добавьте морковь и тушите 10 минут, затем лук — еще 10 минут, следом перец — 10 минут. Введите помидоры и тушите все вместе 30 минут на среднем огне, периодически помешивая. За 3–5 минут до готовности добавьте чеснок.
  3. Горячее лечо сразу разложите по стерильным банкам, закатайте прокипяченными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному».

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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