Фитнес-лечо из овощей на зиму! Некалорийная закатка порадует в холода

Фитнес-лечо из овощей на зиму! Некалорийная закатка порадует в холодное время! Этот яркий овощной микс станет настоящей находкой в холодное время года! Лечо получается насыщенным, сбалансированным по вкусу и идеально подходит как самостоятельная закуска или гарнир к мясным блюдам.
Ингредиенты (на 8 банок по 0,5 л)
- Перец болгарский — 2 кг
- Помидоры мясистые — 2 кг
- Морковь — 1 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Чеснок — 6–8 зубчиков
Для маринада
- Вода — 200 мл
- Масло растительное — 300 мл
- Соль — 80 г
- Сахар — 200 г
- Уксус 9% — 6 ст. л.
Приготовление
- Тщательно промойте все овощи. Перец очистите от семян и нарежьте дольками. Помидоры бланшируйте в кипятке 1–2 минуты, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой, лук — полукольцами, чеснок — пластинами.
- В глубокой кастрюле смешайте все компоненты маринада, доведите до кипения. Сначала добавьте морковь и тушите 10 минут, затем лук — еще 10 минут, следом перец — 10 минут. Введите помидоры и тушите все вместе 30 минут на среднем огне, периодически помешивая. За 3–5 минут до готовности добавьте чеснок.
- Горячее лечо сразу разложите по стерильным банкам, закатайте прокипяченными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
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