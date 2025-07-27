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27 июля 2025 в 06:30

Закатка на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закатка на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному» — хрустящая закуска с перчинкой! Этот пикантный рецепт маринованной капусты с морковью и жгучим перцем станет настоящей находкой для любителей острых закусок. Хрустящая текстура и яркий вкус не оставят равнодушными даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты на 3-литровую банку

  • Капуста белокочанная — 1,5 кг
  • Морковь или свекла — 200 г
  • Лавровый лист — 3–4 шт.
  • Перец чёрный горошком — 8–10 шт.
  • Перец красный молотый — 1 ч. л.

Для рассола (на 1 л воды)

  • Сахар — 4 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 70% — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

  1. Капусту нашинкуйте. Морковь или свеклу нашинкуйте на крупной терке или специальной шинковке для корейской моркови.
  2. На дно чистой стерилизованной банки положите лавровый лист, перец горошком и часть натертой моркови/свеклы (примерно 100 г). Затем плотно укладывайте капусту, чередуя слои с оставшейся морковью.
  3. Залейте банку кипятком до самого верха, накройте крышкой и оставьте на 10 минут для прогревания. После этого аккуратно слейте воду обратно в кастрюлю.
  4. На основе этой воды приготовьте рассол: добавьте сахар, соль, доведите до кипения. В конце влейте уксус и молотый красный перец, сразу снимите с огня.
  5. Горячим рассолом залейте капусту в банке, сразу закатайте стерильной крышкой. Переверните банку вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Ранее мы готовили острые хрустящие огурчики! Обалденная закуска на зиму — улетает на ура.

капуста
морковь
соленья
закатки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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