Закатка на зиму! Острая маринованная капуста «По-восточному» — хрустящая закуска с перчинкой! Этот пикантный рецепт маринованной капусты с морковью и жгучим перцем станет настоящей находкой для любителей острых закусок. Хрустящая текстура и яркий вкус не оставят равнодушными даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты на 3-литровую банку
- Капуста белокочанная — 1,5 кг
- Морковь или свекла — 200 г
- Лавровый лист — 3–4 шт.
- Перец чёрный горошком — 8–10 шт.
- Перец красный молотый — 1 ч. л.
Для рассола (на 1 л воды)
- Сахар — 4 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 70% — 2 ст. л.
Пошаговое приготовление
- Капусту нашинкуйте. Морковь или свеклу нашинкуйте на крупной терке или специальной шинковке для корейской моркови.
- На дно чистой стерилизованной банки положите лавровый лист, перец горошком и часть натертой моркови/свеклы (примерно 100 г). Затем плотно укладывайте капусту, чередуя слои с оставшейся морковью.
- Залейте банку кипятком до самого верха, накройте крышкой и оставьте на 10 минут для прогревания. После этого аккуратно слейте воду обратно в кастрюлю.
- На основе этой воды приготовьте рассол: добавьте сахар, соль, доведите до кипения. В конце влейте уксус и молотый красный перец, сразу снимите с огня.
- Горячим рассолом залейте капусту в банке, сразу закатайте стерильной крышкой. Переверните банку вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
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