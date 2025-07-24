Острые хрустящие огурчики! Обалденная закуска на зиму — улетает на ура! Хрустящие, пряные и невероятно ароматные — эти маринованные огурчики станут идеальной закуской к любому столу. Благодаря остроте и пикантному вкусу они прекрасно дополнят мясные блюда или просто поднимут настроение в качестве самостоятельной закуски.

Ингредиенты:

Огурцы — 4 кг

Сахар — 1 стакан (200 г)

Соль — 3 ст. л.

Уксус 9% — 1 стакан (200 мл)

Растительное масло — 1 стакан (200 мл)

Черный молотый перец — 1 ч. л.

Красный молотый перец — 1 ч. л.

Сухая горчица — 2 ст. л.

Чеснок — 2 ст. л. (измельченный)

Огурцы нарезать кружочками или длинными дольками. В отдельной емкости смешать все ингредиенты для маринада до однородности. Залить огурцы маринадом, тщательно перемешать и оставить на два часа, периодически помешивая. Затем поставить на огонь, довести до кипения и варить до изменения цвета огурцов (примерно 5–7 минут). Горячие огурцы разложить по стерилизованным банкам, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.