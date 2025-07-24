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24 июля 2025 в 17:30

Острые хрустящие огурчики! Обалденная закуска на зиму — улетает на ура

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острые хрустящие огурчики! Обалденная закуска на зиму — улетает на ура! Хрустящие, пряные и невероятно ароматные — эти маринованные огурчики станут идеальной закуской к любому столу. Благодаря остроте и пикантному вкусу они прекрасно дополнят мясные блюда или просто поднимут настроение в качестве самостоятельной закуски.

Ингредиенты:

  • Огурцы — 4 кг
  • Сахар — 1 стакан (200 г)
  • Соль — 3 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 стакан (200 мл)
  • Растительное масло — 1 стакан (200 мл)
  • Черный молотый перец — 1 ч. л.
  • Красный молотый перец — 1 ч. л.
  • Сухая горчица — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 ст. л. (измельченный)
  1. Огурцы нарезать кружочками или длинными дольками. В отдельной емкости смешать все ингредиенты для маринада до однородности. Залить огурцы маринадом, тщательно перемешать и оставить на два часа, периодически помешивая.
  2. Затем поставить на огонь, довести до кипения и варить до изменения цвета огурцов (примерно 5–7 минут). Горячие огурцы разложить по стерилизованным банкам, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

огурцы
соленья
закатки
закрутки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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