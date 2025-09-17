Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:35

Хрустящие шаньги с картофелем и грибами. Обалденный завтрак за 15 минут. Рецепт из Сибири

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шаньги с картошкой и грибами — это душевная выпечка, которая пахнет детством и домашним уютом. Эти открытые пирожки с нежным картофельным пюре и ароматными грибами покоряют с первой крошки. Они сытные, простые и невероятно вкусные — идеальны к чаю, на перекус или даже как основное блюдо. Готовятся шаньги легко, а результат впечатляет: золотистое тесто и сочная начинка, которая тает во рту.

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла; для начинки — 500 г картофеля, 200 г грибов, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец. Приготовьте пюре: отварите картофель, разомните со сливочным маслом. Грибы и лук обжарьте до готовности, смешайте с картофелем. Для теста смешайте кефир с содой, солью и маслом, введите муку. Замесите мягкое тесто. Разделите на шарики, раскатайте в лепешки. Выложите начинку, защипните края. Выпекайте 25 минут при 180 °C до румяности. Подавайте со сметаной!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

