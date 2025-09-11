Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 11:16

Грибной суп без ошибок: какие виды подойдут и что исключить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Совсем скоро начнется новый грибной сезон, и у многих встанет вопрос: что приготовить из собранного урожая? Один из самых популярных вариантов — наваристый суп. Но важно помнить, что не все съедобные грибы подходят для этого блюда.

Какие грибы не используют для супов
Категорически не рекомендуется готовить суп из желчных грибов, многолетних трутовиков, свежих розовых волнушек и валуев. Эти виды могут испортить вкус блюда и вызвать проблемы со здоровьем.
Также нежелательно использовать пластинчатые грибы с млечным соком — рыжики, лисички и сыроежки.

Какие грибы считаются подходящими
Исключением стали грузди: из них традиционно готовят особый суп — груздянку. Обычно его варят из соленых грибов, но можно использовать и свежие, предварительно вымочив их, чтобы избавиться от едкого млечного сока.
Лучше всего для грибных супов подходят белые, маслята, опята, подосиновики и подберезовики.

Главный секрет приготовления
Даже в безопасных грибах содержатся токсины. При жарке они испаряются, а при варке переходят в бульон. Поэтому опытные кулинары рекомендуют первый отвар обязательно сливать, а уже затем готовить суп привычным способом.

Соблюдая эти простые правила, вы получите вкусный и безопасный грибной суп, который станет украшением осеннего стола.

Ранее сообщалось, что тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
