29 сентября 2025 в 06:00

Гренки с сырной корочкой и яичной пропиткой: вкуснятина из обычного батона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гренки с сырной корочкой и яичной пропиткой: вкуснятина из обычного батона! Идеальный завтрак для всей семьи. Готовятся за считаные минуты, а аромат поджаристого батона на сливочном масле наполнит кухню уютом. Просто, сытно и невероятно вкусно!

Ингредиенты

  • Батон белый — 8 ломтиков
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца взбейте в глубокой тарелке с молоком, солью и перцем, добавьте мелко натертый сыр и измельченную зелень. Кусочки батона обмакните с обеих сторон в яично-сырную смесь, давая пропитаться 10–20 секунд.
  2. Разогрейте на сковороде сливочное масло, выложите гренки и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте сразу же, пока сырная корочка не потеряла хруст. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

батон
гренки
бутерброды
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
