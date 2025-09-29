Гренки с сырной корочкой и яичной пропиткой: вкуснятина из обычного батона

Гренки с сырной корочкой и яичной пропиткой: вкуснятина из обычного батона! Идеальный завтрак для всей семьи. Готовятся за считаные минуты, а аромат поджаристого батона на сливочном масле наполнит кухню уютом. Просто, сытно и невероятно вкусно!

Ингредиенты

Батон белый — 8 ломтиков

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Молоко — 2 ст. л.

Масло сливочное — 50 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Яйца взбейте в глубокой тарелке с молоком, солью и перцем, добавьте мелко натертый сыр и измельченную зелень. Кусочки батона обмакните с обеих сторон в яично-сырную смесь, давая пропитаться 10–20 секунд. Разогрейте на сковороде сливочное масло, выложите гренки и обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте сразу же, пока сырная корочка не потеряла хруст. Приятного аппетита!

