27 сентября 2025 в 14:19

Готовлю салат, который будит аппетит. Хрустит и играет на языке. Салат из квашеной капусты с маринованным луком и брусникой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — мой главный помощник зимой, когда свежих овощей не так много, а душа просит чего-то яркого, витаминного и живого. В нем идеально сочетаются хрустящая кислинка капусты, сладковатый лук и ягодная свежесть. Он моментально освежает, бодрит и отлично подходит к любым горячим блюдам — от пельменей до жареной картошки. Готовится за считаные минуты, а пользы — целый кладезь. Это тот самый случай, когда простое оказывается гениальным.

Для салата нам понадобится: 300 граммов квашеной капусты, 1 крупная красная луковица, 3 столовые ложки брусники (подойдет свежая, мороженая или моченая), 2 столовые ложки растительного масла и чайная ложка сахара. Если капуста слишком кислая, можно заранее промыть ее под холодной водой и отжать. Лук чистим и нарезаем максимально тонкими полукольцами.

Чтобы убрать лишнюю горечь и резкость, маринуем лук. Складываем его в миску, добавляем сахар и хорошо перетираем руками, чтобы лук пустил сок. Оставляем на 10–15 минут — за это время он станет нежным и слегка розовеющим. В салатницу выкладываем квашеную капусту. Если она нарезана длинной соломкой, можно дополнительно порубить ее для удобства.

К капусте отправляем маринованный лук вместе с выделившимся соком. Добавляем бруснику. Если ягоды замороженные, даем им немного оттаять. Заправляем салат растительным маслом — идеально подойдет нерафинированное подсолнечное, оно добавит чудесный аромат. Аккуратно все перемешиваем и даем салату постоять хотя бы 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Подаем сразу — он не должен долго храниться, иначе потеряет свой фирменный хруст.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

салаты
рецепты
капуста
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
