26 сентября 2025 в 21:46

Свекла по-корейски на зиму в банках: хранится год без холодильника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекла по-корейски на зиму — это пикантная закуска, которая сочетает сладость свеклы, остроту перца и аромат специй. Ее преимущества: длительное хранение без консервантов, укрепление иммунитета и улучшение пищеварения.

Вкус этой закуски — это гармония нежной свекольной текстуры, остроты чеснока и пряного послевкусия кориандра.

Рецепт: натрите 2 кг сырой свеклы на специальной терке для корейских салатов. Добавьте 1 измельченную луковицу, 4 зубчика чеснока, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного острого перца и соль по вкусу. Для маринада смешайте 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 2 ст. л. сахара. Залейте свеклу маринадом, тщательно перемешайте и оставьте на 2–3 часа. Разложите по стерильным банкам, простерилизуйте 15 минут и закатайте.

Свекла по-корейски станет идеальным дополнением к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо! Эти банки хранятся целый год без холодильника.

Ранее стало известно, как приготовить узбекскую икру из печеных баклажанов и кабачков.

свекла
рецепты
домашние заготовки
салаты
Дарья Иванова
Д. Иванова
