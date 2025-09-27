Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 01:38

Судьба пропавших бойцов ВСУ прояснилась благодаря находке в морге

ТАСС: тела пропавших без вести военных ВСУ лежат в моргах Львова больше полугода

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В моргах Львова уже больше полугода находятся тела военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые считаются пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации источника, обращения граждан в официальные инстанции не привели к каким-либо действиям со стороны местных властей.

Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может мобилизовать 18-летних уже в этом году. По его словам, Запад давно настаивает на этом шаге и у украинского лидера нет другого выбора. Он отметил, что снижение призывного возраста до 18 лет в стране может привлечь десятки тысяч новых военнослужащих.

До этого источник в силовых структурах узнал, что украинские штурмовые группы потеряли 60% личного состава в районе Новоконстантиновки и Яблоновки Сумской области в результате трех безуспешных атак. Кроме того, были уничтожены украинский танк Т-64БВ и гаубица Д-20.

