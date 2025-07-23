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23 июля 2025 в 14:36

«Деваться некуда»: военэксперт о скором призыве в ВСУ 18-летних

Военэксперт Дандыкин: Зеленский может мобилизовать 18-летних в этом году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский может мобилизовать 18-летних уже в этом году, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Запад давно настаивает на этом шаге, и у украинского лидера нет другого выбора. Он отметил, что снижение призывного возраста до 18 лет в стране может привлечь десятки тысяч новых военнослужащих.

Запад на мобилизации граждан от 18 до 24 лет на Украине давно уже настаивает. Это порядка десятков тысяч человек. Кто-то спрятался, кто-то успел сбежать, но они еще есть, особенно в крупных городах, поэтому Зеленскому деваться некуда. Он старается удержаться у власти. Судя по тому, что происходит, я думаю, что снижение призывного возраста может быть уже в этом году, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что власти Украины могут пойти на жесткие меры уже в ближайшее время. Кроме того, он не исключил, что в будущем мобилизация на Украине может коснуться и женщин.

Власти Украины попробовали добровольно набрать людей, но ничего из этого не вышло. Показали пряник, но купились немногие. Теперь вполне вероятно, что могут принять более жесткие меры. Причем это они могут сделать очень быстро. А дальше вполне вероятно, что дело дойдет и до женщин, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Зеленский заявил, что Запад не готов усилить антироссийские санкции и требует от Украины провести мобилизацию 18-летних граждан. По его словам, санкции будут эффективны, если бюджет России останется без средств на финансирование боевых действий.

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