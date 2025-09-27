Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 сентября, опять влажность

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 сентября, опять влажность

Суббота в столице пройдет под аккомпанемент осеннего ливня, который накладывает свой отпечаток на качество воздуха. Затяжные дожди, которые будут продолжаться почти весь световой день и стихнут лишь к ночи, создают специфические условия для аллергенов. Уровень пыльцы они, конечно, сегодня несколько сбросят, но вот грибкам только помогут.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Непрерывные дожди и высокая влажность, достигающая 86%, на фоне прохлады (температура не превысит +11 °C) в субботу сформируют идеальную среду для обострения одной из главных осенних проблем (и вы уже догадались, какой именно).

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 27 сентября

В то время как дождь эффективно прибивает к земле пыльцу растений и ее уровень сейчас закономерно падает, осадки провоцируют всплеск активности невидимых раздражителей.

Плесневые грибы. Атмосферная влажность работает как катализатор. Кладоспориум, несмотря на вчерашнее снижение, вновь демонстрирует рост концентрации. К нему присоединяется и альтернария, чьи показатели также увеличиваются. Их споры чувствуют себя в сыром воздухе особенно вольготно.

Мониторинг пыления в Москве: сентябрь 2025 года Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Уровень пыльцы в воздухе в этот день — это наглядный пример осеннего парадокса: дождь очищает атмосферу от одной напасти, но усугубляет другую. Аллергикам, чувствительным к плесени, стоит быть особенно осторожными.

Рекомендуется минимизировать пребывание на улице во время дождя, а по возвращении домой сразу переодеваться в сухую одежду. Квартиру стоит регулярно проветривать в короткие перерывы между дождями и использовать осушители воздуха для борьбы с сыростью.

Ранее мы рассказывали о пользе и вреде зеленого чая.