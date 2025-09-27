Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян: отношения, история любви

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 сентября сообщила о смерти мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Какими были их отношения?

Как начинались отношения Симоньян и Кеосаяна

В 2004 году Маргарита освещала в сюжетах телеканала РЕН ТВ трагедию в Беслане, когда террористы захватили школу. Кеосаян, как и многие, следил за происходящими событиями и запомнил девушку в кадре. Режиссер написал журналистке в социальных сетях, выразив благодарность за ее работу. Переписка постепенно переросла в личные встречи.

Сначала Симоньян сомневалась, что ей пишет известный режиссер, ведь в соцсетях много фейковых аккаунтов. Однако она ответила, они начали переписываться и потом встретились офлайн. На третьей встрече Тигран удивил Маргариту.

«Он мне сказал: „У меня такое ощущение, что мы с тобой лет семь уже женаты (ничего при этом не было, никаких ухаживаний, ни намека ни на какой роман), и что мы созданы друг для друга, и что все это закончится катастрофически — ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи“. На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший», — вспоминала журналистка.

Симоньян также говорила, что только спустя год после начала отношений осознала, что влюбилась, и была удивлена, ведь тогда вся ее жизнь уже была расписана и распланирована на годы вперед.

По словам Маргариты, они с Кеосаяном несколько раз пытались прекратить их отношения — никому из них не хотелось сложностей, но жить друг без друга они уже не могли.

Совместная жизнь и семья

Много лет Симоньян и Кеосаян жили вместе, не регистрируя отношения официально. В 2013 году у пары родилась дочь Марьяна.

«Когда забеременела первый раз, испугалась, потому что это же внебрачный ребенок. Думала, что буду растить ребенка одна, меня это не пугало. Тигран тоже сначала был в ужасе, а потом сказал: „Видишь, Боженька сам за нас всё решил“. Первые три месяца вообще не было шансов, что дочь останется. Была очень сильная угроза выкидыша», — говорила Симоньян.

В 2014 году у нее с Кеосаяном родился сын Баграт. Еще пять лет спустя — дочь Маро.

Официально Симоньян и Кеосаян зарегистрировали свои отношения в 2022 году, спустя долгое время совместной жизни. Такую отсрочку брака они объясняли личными принципами, уважением к прошлым отношениям, общественным мнением.

Союз был закреплен документально после того, как в отношении Симоньян и Кеосаяна ввели санкции. По словам режиссера, он попал под них из-за журналистки, а ведь «она ему даже не жена». От такого предложения главред RT не смогла отказаться.

«Я до сих пор не понимаю, зачем это было надо, но Тиграну очень приспичило в этот раз. Он мне раз пять делал предложение, но в этот раз сказал: „Все, я из-за тебя под санкции подпал, а ты мне даже не жена. Быстро в ЗАГС“. Ну ладно, я армянская женщина, меня учили слушаться», — говорила журналистка.

Последние дни жизни и смерти Кеосаяна

Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 сентября.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — написала Симоньян в авторском Telegram-канале.

В конце декабря 2024 года телеведущий попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме.

В 2008 и 2010 годах режиссер перенес два инфаркта. По данным KP.RU, сначала Кеосаяну провели стентирование. Однако через два года проблемы возобновились. И в конце июня 2010 года режиссеру диагностировали инфаркт миокарда.

Несмотря на больное сердце, Кеосаян активно работал на протяжении всей карьеры. Он не только снимал фильмы, вел авторские ток-шоу, но и посещал международные форумы, саммиты и конференции.

С того момента, как Тигран Кеосаян впал в кому, его жена Маргарита Симоньян была с ним каждый день. Днем она выполняла свои профессиональные обязанности, вечером приходила к нему в больницу. Маргарита разговаривала с мужем и включала ему музыку.

Весной она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что муж на нее реагирует. «Тигран отвечает. Он моргает, рот открывает, шевелится, руки протягивает», — отметила Симоньян.

Медики положительно оценили изменения, назвав реакции в коме, прорывом. Ситуация выглядела обнадеживающе.

Пока Кеосаян лежал в коме, у Симоньян выявили рак груди. Маргарита высказалась о событиях в их семье иносказательно: «Как говорят в России: пришла беда — отворяй ворота. Ворота в нашем доме уже просто не закрываются, их, похоже, снесло ветром судьбы».

Журналистке сделали операцию, она продолжает лечение, впереди ее ожидает восстановление.

