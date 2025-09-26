Квашеная капуста с медом: кисло-сладкая закуска с пользой для организма

Квашеная капуста с медом — это не просто закуска, а суперфуд, который сочетает пробиотические свойства квашения и иммуностимулирующую пользу меда. Ее вкус — это баланс хрустящей кислинки, сладости меда и аромата тмина.

Для приготовления нашинкуйте 3 кг капусты, добавьте 1 тертую морковь, 1 ст. л. тмина и 50 г соли. Перетрите руками до выделения сока. Растворите 2 ст. л. меда в небольшом количестве теплой воды, залейте капусту. Уложите в банку под гнет на 3–4 дня при комнатной температуре. Утром и вечером протыкайте ее деревянной палочкой, чтобы выходили газы. Затем уберите в холод.

Капуста будет готова через неделю. Эта кисло-сладкая закуска с пользой для организма впишется в любой стол, даже праздничный, и станет идеальной добавкой к салатам и гарнирам.

