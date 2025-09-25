Маринованная горячим рассолом капуста: эта закуска будет готова через 24 часа

Маринованная горячим рассолом капуста — это быстрый способ получить хрустящую ароматную закуску с ярким вкусом, где идеально сочетаются кислинка, сладость и пряные нотки.

Для приготовления нашинкуйте 1,5 кг капусты, натрите 1 крупную морковь. Плотно уложите в стерильные литровые банки, добавив по 3 зубчика чеснока и 1 зонтику укропа на каждую. Для рассола вскипятите 1,5 л воды с 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл растительного масла и 150 мл 9% уксуса. Залейте капусту кипящим рассолом, сразу закатайте крышками и укутайте одеялом до остывания.

Через 24 часа закуска готова — она поразит сочностью и насыщенным вкусом с легкой остротой чеснока. Храните в прохладном месте — такая капуста станет хитом любого застолья!

