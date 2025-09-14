Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:28

Изысканный салат «Северный» с печенью трески: затмит оливье и крабовый

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Изысканный салат «Северный» с печенью трески сочетает в себе нежность морепродуктов, хруст свежих овощей и пикантность специй. Он затмит приевшиеся оливье и крабовый. Невероятно нежная вкуснятина!

Для приготовления выложите слоями: 1-й слой — 200 г размягченной вилкой печени трески (сок сохраните), 2-й слой — 2 отварные тертые моркови, 3-й слой — 2 свежих огурца, нарезанных соломкой, 4-й слой — 1 красная луковица, нарезанная полукольцами и маринованная 10 минут в уксусе. Каждый слой промажьте майонезом, смешанным с соком от печени. Украсьте вареными яйцами и зеленью.

Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике — и вы получите невероятно нежное и ароматное блюдо, которое станет звездой ужина и праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-салат с курицей и маринованными огурцами: богат белком и клетчаткой.

