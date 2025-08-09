Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот чесночный маринад делает крылья невероятно сочными: просто отвал башки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные крылышки на мангале в чесночном маринаде получаются хрустящими снаружи и сочными внутри, с насыщенным ароматом специй и легкой пикантностью!

Для приготовления возьмите 1 кг куриных крылышек, промойте и обсушите. Приготовьте маринад: смешайте 5 измельченных зубчиков чеснока, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. паприки, щепотку черного перца и соль по вкусу. Замаринуйте крылышки на 2–3 часа в холодильнике. Разожгите угли в мангале до среднего жара. Жарьте крылышки 15–20 минут, часто переворачивая, до золотистой корочки.

Чесночный маринад делает крылья невероятно сочными. Вкус — просто отвал башки! Подавайте шашлык с дольками лимона и свежей зеленью. Это беспроигрышный вариант для пикника.

Ранее стало известно, как приготовить запеченные баклажаны по-итальянски: без лишнего жира с сыром и чесночком.

