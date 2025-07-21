Запеченные баклажаны по-итальянски: без лишнего жира с сыром и чесночком

Запеченные баклажаны по-итальянски: без лишнего жира с сыром и чесночком

Запеченные баклажаны по-итальянски — это ароматное блюдо с нежной кремовой текстурой внутри и хрустящей золотистой корочкой сверху. Вкус получается насыщенным: сладковатая мякоть баклажанов гармонирует с пикантностью чесночка и сливочными нотками расплавленного сыра.

Рецепт: нарежьте 2 крупных баклажана кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промокните влагу, выложите на противень, смазанный маслом. Смешайте 100 г тертого сыра (моцарелла или чеддер), 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза и зелень. На каждый кружок баклажана выложите по 1 ч. л. сырной смеси. Запекайте 25 минут при 200 °C до румяной корочки.

Подавайте горячими, украсив свежим базиликом, — это блюдо станет звездой любого стола, а благодаря выпеканию в духовке готовится без лишнего жира!

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