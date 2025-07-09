Курица табака по-грузински на сковороде: сочные корочка и мясо без гриля

Курица табака по-грузински на сковороде: сочные корочка и мясо без гриля

Курица табака по-грузински — это сочное, ароматное блюдо с золотистой хрустящей кожей и нежным мясом, пропитанным чесночно-сливочным вкусом. Приготовить его можно без гриля на сковороде!

Подготовьте тушку цыпленка (1–1,2 кг): разрежьте вдоль грудки, разверните как книжку и слегка отбейте. Для маринада смешайте 100 г растопленного сливочного масла, 5 измельченных зубчиков чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Обмажьте курицу со всех сторон и оставьте на 30 минут.

Разогрейте тяжелую сковороду, добавьте 2 ст. л. растительного масла. Выложите курицу кожей вниз, прижмите тарелкой с грузом (например, банкой с водой) и жарьте 15 минут на среднем огне. Переверните, снова придавите и готовьте еще 15 минут до румяности. В конце сбрызните лимонным соком (2 ст. л.) и посыпьте кинзой.

Корочка и мясо получаются невероятно сочные, с насыщенным чесночно-масляным вкусом и легкой кислинкой. Это блюдо перенесет вас в солнечную Грузию!

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