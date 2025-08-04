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04 августа 2025 в 19:04

Разложила кружочки! Через 20 минут уже едим! Кабачковый пирог-солнце!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итальянский кабачковый пирог — вкус лета в каждом кусочке! Когда хочется чего-то простого, но изысканного, этот итальянский пирог с цукини станет идеальным решением! Нежная текстура, хрустящая корочка и насыщенный вкус пармезана делают его настоящим кулинарным шедевром. Такой пирог хорош и горячим, и холодным — на завтрак, обед или ужин. А готовится он настолько просто, что даже начинающая хозяйка справится без проблем!

Готовим вместе:

Сначала подготовим цукини: 300 г молодых кабачков натираем на крупной терке, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишний сок. Одну луковицу мелко нарезаем, 1 зубчик чеснока пропускаем через пресс. На сковороде разогреваем 1 ст. л. оливкового масла, обжариваем лук до прозрачности, добавляем чеснок и цукини — тушим 5 минут на среднем огне.

В глубокой миске взбиваем 3 яйца с 100 мл молока, добавляем 80 мл воды. Постепенно вводим 10 ст. л. муки, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавляем 60 г тертого пармезана, обжаренные цукини с луком, солим и перчим по вкусу. Тесто должно получиться как на оладьи — не слишком густое.

Форму для выпечки смазываем маслом, выливаем тесто и разравниваем. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Проверяем готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Даем пирогу немного остыть в форме, затем нарезаем на порции. Подаем с зеленым салатом или просто так — он хорош в любом виде!

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кабачки
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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