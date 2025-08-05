Платежный баланс Украины показал исторический антирекорд в июне: импорт превзошел экспорт на $5,1 млрд. Издание Ukraine отмечает парадоксальное ускорение импорта на фоне охлаждения внутреннего спроса в стране.

Ситуация с внешнеторговым балансом продолжает усугубляться, написали журналисты. По данным за первое полугодие, общий товарооборот достиг $58,3 млрд, что на $5,6 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года ($52,7 млрд). Однако дисбаланс огромен: импорт почти вдвое превысил экспорт, составив $38,3 млрд против $20 млрд.

Основными поставщиками товаров в Украину стали Китай ($8,2 млрд), Польша ($3,5 млрд) и Германия ($3,2 млрд). Ключевыми направлениями украинского экспорта были Польша ($2,4 млрд), Турция ($1,7 млрд) и Италия ($1,2 млрд).

Более двух третей ввозимых товаров (68%) пришлось на машины, оборудование и транспорт, продукцию химической промышленности, а также топливно-энергетические товары. Ведущие позиции заняли экспортируемые продовольственные товары ($11,2 млрд), металлы и изделия из них ($2,3 млрд), а также машины, оборудование и транспорт ($1,9 млрд).

Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что экономика Украины рухнет в течение двух-трех месяцев, если ЕС и США перестанут оказывать помощь. По его словам, это приведет к финансовому дефолту и началу хаоса, напоминающего ситуацию 1990-х годов.