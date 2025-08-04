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04 августа 2025 в 08:00

Рис с кабачками и фетой! Вкусное блюдо без мяса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рис с кабачками и фетой! Вкусное блюдо без мяса! Попробуйте это нежное ризотто с кабачками и солоноватым сыром — настоящее итальянское наслаждение в вашей тарелке!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Рис — 150 г
  • Кабачок — 1 шт.
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Овощной бульон — 500 мл
  • Белое вино (по желанию) — 50 мл
  • Сыр фета — 80 г
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль, перец, свежая зелень — по вкусу

Приготовление

  1. На оливковом масле обжарьте лук и чеснок до мягкости, затем добавьте рис и прогрейте 1–2 минуты. Влейте вино (если используете) и дождитесь, пока алкоголь выпарится. Постепенно вводите горячий бульон, постоянно помешивая, пока рис не станет кремовым (около 18–20 минут).
  2. За 5 минут до готовности добавьте натертый кабачок. Снимите с огня, вмешайте сливочное масло и раскрошенную фету. Подавайте, украсив зеленью.

Ранее мы готовили египетский гарнир! Жареные рис и вермишель — просто, необычно и вкусно.

рис
кабачки
простой рецепт
сыры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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