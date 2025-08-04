Рис с кабачками и фетой! Вкусное блюдо без мяса! Попробуйте это нежное ризотто с кабачками и солоноватым сыром — настоящее итальянское наслаждение в вашей тарелке!
Ингредиенты (на 2 порции)
- Рис — 150 г
- Кабачок — 1 шт.
- Лук-шалот — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Овощной бульон — 500 мл
- Белое вино (по желанию) — 50 мл
- Сыр фета — 80 г
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 20 г
- Соль, перец, свежая зелень — по вкусу
Приготовление
- На оливковом масле обжарьте лук и чеснок до мягкости, затем добавьте рис и прогрейте 1–2 минуты. Влейте вино (если используете) и дождитесь, пока алкоголь выпарится. Постепенно вводите горячий бульон, постоянно помешивая, пока рис не станет кремовым (около 18–20 минут).
- За 5 минут до готовности добавьте натертый кабачок. Снимите с огня, вмешайте сливочное масло и раскрошенную фету. Подавайте, украсив зеленью.
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