Рис с кабачками и фетой! Вкусное блюдо без мяса

Рис с кабачками и фетой! Вкусное блюдо без мяса

Рис с кабачками и фетой! Вкусное блюдо без мяса! Попробуйте это нежное ризотто с кабачками и солоноватым сыром — настоящее итальянское наслаждение в вашей тарелке!

Ингредиенты (на 2 порции)

Рис — 150 г

Кабачок — 1 шт.

Лук-шалот — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Овощной бульон — 500 мл

Белое вино (по желанию) — 50 мл

Сыр фета — 80 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Сливочное масло — 20 г

Соль, перец, свежая зелень — по вкусу

Приготовление

На оливковом масле обжарьте лук и чеснок до мягкости, затем добавьте рис и прогрейте 1–2 минуты. Влейте вино (если используете) и дождитесь, пока алкоголь выпарится. Постепенно вводите горячий бульон, постоянно помешивая, пока рис не станет кремовым (около 18–20 минут). За 5 минут до готовности добавьте натертый кабачок. Снимите с огня, вмешайте сливочное масло и раскрошенную фету. Подавайте, украсив зеленью.

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