Хрустящие огурцы «том-ям» по-тайски! Никакой стерилизации, все очень просто

Хрустящие огурцы «том-ям» по-тайски! Никакой стерилизации, все очень просто

Огурцы «том-ям» по-тайски! Представьте: хрустящие огурчики с ярким вкусом знаменитого тайского супа — кисло-острые, с нотками лайма и лемонграсса. Эта необычная закуска станет главным хитом ваших зимних застолий!

Тебе понадобится: 1,5 кг мелких огурцов, 4 стручка чили, 3 зубчика чеснока, 1 стебель лемонграсса (или 1 ч. л. сушеного), 5 листиков лайма (или цедра 1 лайма), 50 г имбиря, 1 л воды, 80 г сахара, 50 г соли, 100 мл рисового уксуса, 1 ч. л. кориандра.

Приготовление: огурцы надрежьте вдоль 2-3 раза. В кастрюле вскипятите воду с сахаром и солью, добавьте нарезанный чили, тонко нарезанный имбирь, измельченный лемонграсс, лайм и кориандр. Проварите 5 минут, влейте уксус. Огурцы плотно уложите в банки, залейте горячим маринадом и закатайте.

Через две недели огурчики пропитаются ароматами и станут по-настоящему «том-ямовскими» — идеальная пара к рису или самостоятельная пикантная закуска.

Почему это шедевр:

Неожиданное сочетание русской заготовки и азиатских вкусов.

Готовится без экзотических ингредиентов (всё есть в крупных магазинах).

Хруст сохраняется всю зиму.

Удивляет гостей больше, чем дорогие деликатесы.

Открываешь банку — и сразу попадаешь на тайский пляж.

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