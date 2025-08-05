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05 августа 2025 в 03:08

Крупная турецкая компания свернула бизнес на Украине

KAP: турецкий оператор связи Turkcell продал все активы на Украине за $540 млн

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из крупнейших телекоммуникационных операторов Турции Turkcell объявил о завершении сделки по продаже всех своих активов на Украине. Покупателем выступил концерн DVL Telecom, который приобрел 100% акций компаний Lifecell, Global Bilgi и Ukrtower за $538,7 млн (43 млрд рублей).

Как следует из сообщения на платформе KAP, соглашение включает передачу не только акций, но и всех долговых обязательств. Таким образом, Turkcell полностью прекращает свою деятельность на украинском рынке, где присутствовал с 2015 года после покупки оператора Lifecell.

Сделка завершает процесс выхода турецкой компании с украинского рынка, о намерении которого стало известно еще в конце 2023 года. Этот шаг стал частью глобальной перестройки бизнес-стратегий Turkcell в условиях экономической нестабильности в регионе.

Ранее Государственная дума РФ окончательно одобрила законопроект, предусматривающий отключение услуг связи для граждан с замороженными банковскими счетами. Документ, принятый во втором и третьем чтениях, направлен на противодействие отмыванию денежных средств через телекоммуникационные услуги.

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