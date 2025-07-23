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23 июля 2025 в 07:34

Россиян могут лишить мобильной связи после заморозки банковских счетов

Госдума РФ приняла закон об отключении связи после заморозки счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ окончательно одобрила законопроект, предусматривающий отключение услуг связи для граждан с замороженными банковскими счетами. Документ, принятый во втором и третьем чтениях, направлен на противодействие отмыванию денежных средств через телекоммуникационные услуги, пишет РИА Новости.

Согласно новым нормам, операторы связи будут обязаны приостанавливать обслуживание абонентов при выявлении фактов ареста или блокировки их денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги.

Предоставление услуг связи будет приостановлено, если операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса, будут приостановлены или на эти средства будет наложен арест, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Параллельно депутаты одобрили ужесточение ответственности за незаконную передачу абонентских номеров, введя в Уголовный кодекс новую статью 274.4. Нарушителям грозит штраф до 700 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий противодействовать работе служб по отлову бездомных животных. Документ направлен на усиление мер безопасности граждан и регулирование численности бродячих животных на улицах.

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