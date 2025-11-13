Если лень готовить, делаю запеканку на скорую руку. Картофельная сказка с курицей, картошкой и грибами

Эта картофельная запеканка — настоящее спасение для тех дней, когда нужно быстро приготовить сытный и вкусный ужин для всей семьи. Нежное картофельное пюре, сочная курочка и ароматные грибы под хрустящей сырной корочкой создают такую гармонию вкусов, что оторваться просто невозможно. Это блюдо напоминает самую душевную домашнюю кухню — простую, без изысков, но такую вкусную, что тарелки опустошаются за считаные минуты.

Вам понадобится: 6 картофелин, 400 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г сыра, 200 мл сливок, соль и перец. Картофель отварите и приготовьте пюре со сливками. Курицу нарежьте кубиками и обжарьте с луком до золотистого цвета. Грибы нарежьте пластинками и обжарьте отдельно. В смазанную маслом форму выложите слоями: картофельное пюре, курицу с луком, грибы. Каждый слой немного посолите и поперчите. Верхний слой из пюре посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180°C до румяной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

