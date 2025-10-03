Два яблока и полстакана кефира! Самый вкусный рецепт печенья! Чудо-выпечка к чаю

Это печенье я готовлю, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Всего два яблока и полстакана кефира — а получается целый противень нежнейшего печенья! Оно выходит мягким, чуть влажным внутри, с приятной кислинкой от яблок. Мои дети называют его пушистиками и всегда просят испечь еще. Самое главное — тесто замешивается за пять минут, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Идеально с молоком или какао!

Нам понадобится: 2 яблока, 1/2 стакана кефира, 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, щепотка ванилина. Духовку разогреваем до 180 °C.

Яблоки чистим от кожуры и семечек, натираем на мелкой терке. Смешиваем с кефиром, яйцом и сахаром. Добавляем муку с содой и ванилином.

Замешиваем мягкое тесто. Руками формируем небольшие шарики, выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 15--20 минут до золотистого цвета. Даем немного остыть — печенье станет еще мягче!

