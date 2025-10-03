Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:00

Два яблока и полстакана кефира! Самый вкусный рецепт печенья! Чудо-выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье я готовлю, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать. Всего два яблока и полстакана кефира — а получается целый противень нежнейшего печенья! Оно выходит мягким, чуть влажным внутри, с приятной кислинкой от яблок. Мои дети называют его пушистиками и всегда просят испечь еще. Самое главное — тесто замешивается за пять минут, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня. Идеально с молоком или какао!

Нам понадобится: 2 яблока, 1/2 стакана кефира, 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, щепотка ванилина. Духовку разогреваем до 180 °C.

Яблоки чистим от кожуры и семечек, натираем на мелкой терке. Смешиваем с кефиром, яйцом и сахаром. Добавляем муку с содой и ванилином.

Замешиваем мягкое тесто. Руками формируем небольшие шарики, выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 15--20 минут до золотистого цвета. Даем немного остыть — печенье станет еще мягче!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Картофельники с беконом — обалденно вкусно: когда надоели мясные манты
Общество
Картофельники с беконом — обалденно вкусно: когда надоели мясные манты
Завтрак из обычной манки в духовке! Получается влажным и нежным! Тыква, сметана и 10 минут на подготовку
Общество
Завтрак из обычной манки в духовке! Получается влажным и нежным! Тыква, сметана и 10 минут на подготовку
Картошка, сыр, яйцо. 10 минут до шедевра! Картофельные драники с сырной шапкой! Вкусно и просто
Общество
Картошка, сыр, яйцо. 10 минут до шедевра! Картофельные драники с сырной шапкой! Вкусно и просто
Вкуснейшие творожно-яблочные коржики! Нежные, мягкие и рассыпчатые! Чудо-выпечка вкуснее шарлотки
Общество
Вкуснейшие творожно-яблочные коржики! Нежные, мягкие и рассыпчатые! Чудо-выпечка вкуснее шарлотки
Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака
Общество
Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака
рецепты
яблоки
шарлотки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.