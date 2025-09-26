Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 11:00

Десерт, который сводит с ума всех гостей. Американский тыквенный рулет с сырным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный рулет с сырным кремом — идеальное воплощение осени. Представь: нежный, слегка пряный бисквит из тыквы, воздушный крем на основе сыра и хрустящие грецкие орехи. Это сочетание кажется неожиданным, но, поверь, оно сводит с ума с первой крошки! Рулет получается очень сочным, ароматным и совсем не приторным. А готовится он на удивление просто, главное — не бояться скручивать еще теплый бисквит. Это тот самый рецепт, который станет вашей семейной классикой на долгие годы.

Для начала займемся бисквитом. Тебе понадобится 100 граммов тыквенного пюре (сделай его сам, запеки кусочки тыквы в духовке и разомни вилкой), 3 яйца, 100 граммов сахара, 100 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и по половине чайной ложки корицы и мускатного ореха. Разогрей духовку до 180 градусов. Отдели белки от желтков. Желтки взбей с сахаром до светлой пены, добавь тыквенное пюре и специи. Белки взбей с щепоткой соли в крепкие пики. Смешай желтковую массу с мукой и разрыхлителем, а потом аккуратно вмешай белки. Вылей тесто на противень, застеленный бумагой, разровняй и выпекай 12–15 минут до румяности.

Пока корж печется, приготовь крем. Смешай 200 граммов сливочного сыра (типа «Филадельфия»), 50 граммов мягкого сливочного масла, 80 граммов сахарной пудры и ванилин. Взбей все миксером до пышности. И подготовь горсть грецких орехов — немного поруби их ножом. Готовый горячий корж переверни на чистое кухонное полотенце, посыпанное сахарной пудрой. Сними бумагу и быстро, пока бисквит не остыл, смажь его сырным кремом, отступая от краев. Посыпь орехами. Теперь самое ответственное — скручивай рулет, начиная с узкого края, помогая себе полотенцем. Не бойся, теплый бисквит очень пластичный! Дай рулету полностью остыть в холодильнике завернутым в пленку, чтобы он «схватился». Перед подачей можно еще раз посыпать пудрой. Вот и все, наслаждайтесь уютным вкусом!

