25 сентября 2025 в 13:13

Тыквенные дольки в сырной корочке — попробуй осень на вкус! Готовятся просто и легко!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные дольки в сырной корочке — это хрустящее золото осени на вашей тарелке! Нежная сладковатая тыква под аппетитной сырной шубкой и ароматными травами станет любимой закуской для всей семьи. Это блюдо идеально для уютных вечеров, когда хочется чего-то простого, но впечатляющего.

Очистите 500 г тыквы от кожуры и семян, нарежьте удлинёнными дольками. Приготовьте кляр: смешайте 100 г муки, 2 яйца, 50 мл молока, щепотку соли и перца. В отдельной миске соедините 100 г тёртого сыра (например, пармезана или чеддера), 50 г панировочных сухарей и 1 ч. л. сушёного чеснока. Обмакните каждую дольку тыквы сначала в кляр, затем в сырную смесь, убедившись, что она полностью покрыта. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 25–30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте сразу, пока сырная корочка хрустит!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

