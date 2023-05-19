Четыре БПЛА в Крыму, взрывы под Белгородом: как ВСУ атакуют Россию 19 мая Беспилотники прилетели на север Крыма, а над Белгородчиной работала ПВО

Фото: vvgladkov/t.me

Результаты обстрела Белгородской области со стороны Украины

Утром 19 мая стало известно о новых атаках ВСУ на Россию. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере полуострова ПВО сбили четыре беспилотника. В Белгородскую область прилетали снаряды, а в Туле неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Что известно об этих событиях — в материале NEWS.ru.

Сколько беспилотников прилетело в Крым

В ночь на 19 мая «в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА», написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на анонимный источник утверждает, что один из сбитых над Крымом беспилотников залетел в Джанкойский район 19 мая около 03:00. Его сбили в нескольких километрах от населённого пункта.

По данным издания Baza, неизвестный дрон упал на железнодорожные пути в Крыму и оборвал контактные провода. Инцидент произошел в ночь на 19 мая недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе. Железнодорожное полотно не повреждено, но, как отмечается в публикации, движение поездов пришлось приостановить.

«На месте падения находится множество обломков. Сейчас там работают взрывотехники», — говорится в сообщении.

Фото: Министерство обороны Украины

Что известно об уголовном деле о подрыве поезда в Крыму

После крушения товарного поезда под Симферополем 18 мая в результате подрыва путей заведено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным Telegram-канала SHOT, мощность взрыва была около 25–40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Причастных к подрыву пока не нашли.

Белгородская область подвергалась обстрелам

По данным Белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, вечером 18 мая над регионом работала система ПВО. Чиновник уточнил, что «в Старооскольском округе в селе Шаталовка после громкого взрыва в лесополосе была обнаружена воронка 5 на 15 метров, с осколками».

Telegram-канал Mash уточняет, что село Шаталовка попало под обстрел 18 мая около 19:00.

«Очевидцы сообщили нам, что перед взрывами слышали громкий звук. На кадрах результат обстрела — огромная воронка диаметром от 10 до 15 метров в поле. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Также Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попала Новая Таволжанка. Был поврежден один автомобиль местного жителя, обломки снарядов найдены во дворах частных домовладений. Кроме этого, от осветительного снаряда загорелась подстилка в лесополосе.

Накануне вечером Гладков написал, что 18 мая в селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, которые во время обстрелов «находились в огороде и сажали картошку». Еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Фото: vvgladkov/t.me

Что известно о последствиях прилетов по Курской области

В результате вчерашнего обстрела поселка Глушково Курской области повреждено здание МВД. Кроме этого, пострадали несколько полицейских автомобилей, пишет Baza.

«Также ВСУ попытались атаковать агрокомплекс „Глушковский“ дроном-камикадзе. В итоге беспилотник упал у села Весёлое в 30 метрах от заправки. <...> Примерно в то же время ВСУ обстреляли вышку сотовой связи, расположенную в селе Городище Рыльского района», — отмечается в публикации.

В результате падения дрона и обстрела вышки никто не пострадал, добавили в издании.

В Туле подожгли железнодорожное оборудование

19 мая неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Туле, но оборудование только «слегка закоптилось», утверждает SHOT. Уничтожение релейных шкафов с весны 2022 года является одним из видов тактики диверсантов на территории РФ и Белоруссии.

«По нашим данным, накануне бригадир при обходе участка Криволучье — Присады обнаружил приоткрытый шкаф, на дверце были следы копоти, а также засунутая в щель тряпка. Открытого горения не было. Оборудование проверили — оно работало в прежнем режиме. На движение поездов попытка поджога никак не повлияла. Поджигателей ищут», — говорится в публикации.

Ранее, 18 мая, стало известно, что неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани. По данным СМИ, это привело задержке пяти грузовых составов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Релейные щиты у железнодорожных путей

Читайте также:

Украина забросала Россию БПЛА: как бороться с дронами ВСУ

Обстрел Белгородчины: что известно о фосфорном оружии, запрещено ли оно

В России резко вырос спрос на дроны. Их покупают диверсанты?