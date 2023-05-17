Украина забросала Россию БПЛА: как бороться с дронами ВСУ Военные эксперты рассказали обо всех средствах, которыми можно сбивать беспилотники ВСУ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Недавние попытки атаки дронов ВСУ по Кремлю и по объектам в приграничных с Украиной регионах России сделали вопрос защиты от беспилотников еще более актуальным. Причем не в районах активных боевых действий, а именно в «тылу», в самой столице. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, насколько реально пресечь угрозу таких атак и что нужно сделать для ее предотвращения в будущем.

Что играет против нас

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для разведки, радиоэлектронной борьбы и для непосредственного нанесения ударов по противнику началось еще во времена войны во Вьетнаме в 1960-х годах. С тех пор технологии совершенствовались, появление и развитие классических ударных беспилотников типа американского семейства Predator — Reaper — Global Hawk или турецкого Bayraktar изменило тактику современных боевых действий. Однако все это довольно крупные машины, которые средствами ПВО распознаются так же, как и самолеты. И для борьбы с ними, соответственно, применимы те же методы, что и против обычных боевых самолетов.

Конечно, американцы свои беспилотники киевскому режиму не доверят — слишком обеспокоены и престижем, и возможной утечкой технологий. А вот турецкие Bayraktar у Киева уже давно есть. И по некоторым сообщениям из Орловской и Брянской областей, использовались при ударах по населенным пунктам и объектам инфраструктуры в этих регионах.

В интернете комментаторы договорились до того, что киевские агенты якобы могут попытаться тайно переправить на территорию России Bayraktar и ударить им, например, из-под Калуги прямо по Москве.

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press БПЛА Bayraktar TB2

«Нет, такой вероятности нет даже гипотетически, — пояснил военный эксперт, главный редактор журнала „Национальная оборона“ Игорь Коротченко. — Просто потому, что для Bayraktar нужен еще и комплекс управления, а это довольно объемная кабина с аппаратурой. И незаметно провезти все это и использовать на нашей территории невозможно».

Однако в последние 10 лет в конфликтах стали активно использоваться малоразмерные БПЛА типа американских Raven и Shadow или шведского WASP (российский их аналог — «Орланы»). Эти дроны из-за малых размеров являются гораздо более трудной целью для комплексов ПВО. При этом в некоторых вариантах снаряжения их можно использовать и как ударные. Наконец, при желании можно сделать из них и дроны-камикадзе, просто прикрепив заряд взрывчатки.

Но у малых беспилотников есть большой недостаток — очень ограниченный радиус действия. В большинстве случаев он составляет всего от 5 до 15 километров. При этом штатно состоящие на вооружении стран НАТО образцы еще и прилично стоят. Все это делает их неудобными для диверсионно-террористических ударов в глубине российской территории.

Но тенденция к использованию малоразмерных БПЛА и необходимость их массового применения в конфликтах привели к самой опасной на данный момент вещи — использованию коммерческих дронов различных систем и размеров в качестве боевых.

Самые распространенные варианты — обычные китайские квадрокоптеры с возможностью транспортировки и сброса груза до пяти килограммов. Этого веса вполне хватит для мощного самодельного взрывного устройства, для связки гранат или для минометной мины калибра 81/82 мм. Стоят такие коптеры вполне приемлемо — в диапазоне от 30 до 60 тысяч в пересчете на рубли. Как говорится, не слишком накладно, если есть возможность взорвать какой-то важный объект или устроить теракт на массовом мероприятии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«А вот угроза от коммерческих дронов, превращаемых разными переделками в ударные или в дроны-камикадзе, действительно существует, — сказал Игорь Коротченко. — В случае если агентура киевского режима, которая, несомненно, на нашей территории есть (и мы получаем подтверждения этого от наших спецслужб), завладеет такими дронами-камикадзе и получит инструкции по их применению, тогда они будут вполне реальной угрозой».

Наш ответ — ПВО объектовая и не только

По словам Коротченко, защита стратегически важных объектов и лиц у нас строится в том числе с учетом опасностей от малоразмерных дронов, но конкретные мероприятия такой защиты проходят под грифом «секретно» и не разглашаются.

«Если же говорить про техническую сторону, то на сегодняшний момент зенитный комплекс „Тор-М2“ является самым мощным средством против любых беспилотников, в том числе и против переделанных малоразмерных и малозаметных коммерческих дронов», — рассказал эксперт.

Коротченко подчеркнул, что комплекс «Тор-М2», который является «средством последней линии обороны со сравнительно небольшим радиусом поражения, способен уничтожить практически любые дроны, даже самые маленькие».

«Мощная всеракурсная радиолокационная станция делает его очень эффективным», — заключил Коротченко.

«Тор-М2» выпускается в разных вариантах: в качестве стационарных платформ, в варианте корабельного базирования и в виде мобильных гусеничных и колесных комплексов. Вопрос в использовании «Тора-М2» заключается лишь в количестве этих комплексов, а также в создании специализированной ракеты против малых дронов. То есть и имеющиеся у «Тора-М2» сейчас ракеты вполне способны поражать такие цели, но ради экономической выгоды и достижения оптимального соотношения по цене-качеству нужны специализированные именно против малых дронов. И сейчас разработка таких ракет для «Торов» у нас уже ведется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетный комплекс «Тор»

Как еще можно бороться с дронами

Диалектика развития вооружений — вечная борьба наступательных и оборонительных средств, соревнование их разработчиков — неминуемо должна была привести к появлению противодроновых средств, настолько же малых и удобных в использовании, как и сами дроны. Это вечная история: против меча и копья появились доспехи, против танков — противотанковая артиллерия, против самолетов — зенитные пушки и ракеты, ну а против дронов... дронобойки. Они же — противодроновые ружья.

По принципу действия это просто портативные постановщики помех или радиостанции с возможностью вхождения на частоту противника. Соответственно, с беспилотниками они борются двумя способами: или просто «роняют» их, забивая помехами частоту, на которой ведется управление; или перехватывают это управление, вклиниваясь в частоту и замещая сигналы противника своими собственными.

Обычно для эффективного применения противодронового ружья нужен расчет из двух человек: оператора, непосредственно наводящего сигнал ружья на дрон, и его напарника, который с пульта занимается перехватом управления и «уводом» дрона от врага к себе.

Дронобойки предназначены для использования в условиях, когда работа армейских комплексов ПВО затруднена (например, среди высотной городской застройки) или когда таких комплексов под рукой вообще нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Противодроновое ружье

«Недостаток таких ружей в том, что они работают на дальности примерно до двухсот метров, то есть их эффективность напрямую зависит от того, насколько быстро и точно вы наводите их на дрон, — рассказал военный эксперт полковник запаса Виктор Литовкин. — Расставив людей с этими ружьями на крышах зданий, вы должны еще и не прошляпить сам прилет дронов, то есть необходимо постоянно следить за воздухом во всех направлениях. И если под рукой нет армейских радиолокационных станций (а их, понятно, на все коммерческие дроны по всей стране не напасешься), то следить за воздухом придется визуально, и очень внимательно».

Литовкин подчеркнул, что вопрос борьбы с дроноугрозой сейчас актуален не только для приграничных территорий.

«В соседних с зоной СВО регионах надо бы создавать отряды самообороны под кураторством губернаторов областей или руководителей районов, и чтобы у них были эти ружья, — сказал эксперт. — Надо понимать, что боевые действия идут не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и здесь, на наших улицах и площадях, они вполне могут проявиться. И атака беспилотниками — один из наиболее вероятных вариантов».

Противодроновые ружья делаются в России уже несколькими производителями, кроме того, такую технику можно закупать и через страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям Запада. И тут, по словам Литовкина, абсолютно не важно, чьей техникой пользоваться. Главное — чтобы она справлялась со своими задачами. Как говорят китайцы: неважно, какого цвета будет кошка, если она хорошо умеет ловить мышей.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«В конце концов, в приграничных с СВО областях сгодятся и обычные охотничьи дробовики. Практика показала, что они вполне могут сбивать небольшие низколетящие дроны, — заключил Виктор Литовкин. — Главное, чтобы люди у нас прониклись должным пониманием ситуации и собственной ответственности. Чтобы не баловались с дронами там, где это запрещено, и чтобы не стеснялись сообщать куда надо при подозрительных случаях. Тогда мы все эти напасти преодолеем».

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