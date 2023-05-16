Курские пограничники посадили дроны-камикадзе ВСУ на полпути к школе SHOT: курские пограничники посадили два беспилотника ВСУ в селе Гуево

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Курской области пограничники посадили два украинских беспилотника при помощи средств РЭБ в Суджанском районе. По информации канала, при падении оба дрона взорвались, пострадавших нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, беспилотники летели в сторону здания школы в селе Гуево, однако они были лишены связи почти сразу после пересечения границы с РФ. По информации канала, в результате взрыва повреждения получил экскаватор, который стоял неподалеку от места падения БПЛА.

SHOT ранее сообщал, что пограничники приземлили разведывательный дрон ВСУ в районе города Шебекино Белгородской области. По информации канала, служащие выстрелили в беспилотник из электронного ружья, после чего тот упал. Пострадавших нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого SHOT сообщил, что украинские военные сбросили фосфорные бомбы на села Старый Хутор и Нижние Мельницы Белгородской области. По информации канала, всего было запущено не менее 12 боеприпасов. ВСУ могли вести обстрел из РСЗО «Град». Минобороны России не комментировало эту информацию.