Роскомнадзор закупит оборудование для поисков операторов дронов Forbes: РКН купит анализаторы радиосетей для Севастополя, Крыма и Ростова на 1,7 млрд рублей

Фото: Министерство обороны РФ

Главный радиочастотный центр (ГРЦЧ), подведомственный Роскомнадзору, намерен закупить оборудование для поиска источников радиоизлучения на сумму 1,77 млрд рублей, передает Forbes. Оборудование будет размещено в местных отделениях ГРЧЦ в Крыму, Севастополе и Ростовской области. Одним из способов применения этого оборудования может стать поиск операторов дронов, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Это оборудование двойного назначения, оно может использоваться, например, для выявления операторов дронов. Такие решения являются частью [радиоэлектронной борьбы] и позволяют не только находить радиосигнал коптера, дрона или другого беспилотного летательного аппарата, но и определять место его запуска и управления, — говорит Кусков.

Предполагается, что закупки также могут быть связаны со строительством базовых станций мобильных операторов в новых регионах, поэтому такие затраты на оборудование обоснованны.

Другой источник Forbes из сферы телекоммуникационного бизнеса пояснил, что с помощью закупаемых пеленгаторов можно находить незаконно установленные базовые станции либо другие источники радиоизлучения, которые создают помехи в работе сетей сотовой связи.

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