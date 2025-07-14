Мать и дочь утонули, маньяк душит женщин в Крыму: дикие ЧП за день

Мать и дочь утонули, маньяк душит женщин в Крыму: дикие ЧП за день

В Новосибирске военнослужащий три месяца безнаказанно грабил магазины в районе, в Севастополе появился маньяк-душитель, в Мордовии многодетная мать утонула вместе с дочкой — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за неделю.

Участник СВО три месяца грабил магазин

Участник СВО с апреля систематически грабил супермаркет «Магнит» в Новосибирске. Мужчина заходил в магазин с мачете и спокойно набирал продукты, после чего покидал магазин, угрожая холодным оружием сотрудникам. Всего на его счету более 20 эпизодов ограблений, в том числе и в других магазинах района.

«Сотрудники боялись лично вступать в конфликт с вооруженным гостем и нажимали тревожную кнопку после того, как злоумышленник успевал скрыться с места преступления», — рассказали в агентстве «Гвардия».

Задержать вора удалось ранним утром 14 июля. Сотрудник магазина решил заболтать мужчину до приезда ГБР. Заприметив автомобиль службы, злоумышленник поспешил к выходу, но был пойман работниками охранного агентства в соседнем дворе.

«Находясь в исправительном учреждении, он подписал контракт и отправился на СВО. Вернулся по состоянию здоровья — по словам приехавших жены и сестры, у мужчины было ампутировано несколько внутренних органов. Правонарушитель был передан полиции», — поделились в «Гвардии».

В Севастополе появился маньяк

В Севастополе появился маньяк-душитель, который нападает на девушек со спины. Мужчина лишает женщин доступа к кислороду до тех пор, пока они не теряют сознание, а после этого пытается изнасиловать. Один из очевидцев отмечает, что полиция запросила записи с камер видеонаблюдения. Начаты поиски подозреваемого.

«В настоящее время полицией города проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по городу Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты», — сообщили в полиции.

Многодетная мать и ее дочь погибли в реке

В Ковылкинском районе Мордовии на реке Мокша погибла мать 10 детей и ее старшая дочь, сообщил глава региона Артем Здунов. По его словам, женщина спасала из водоема свою 13-летнюю дочь.

«Страшная трагедия унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша. Пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса, мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться», — написал Здунов.

Губернатор добавил, что без матери остались дети, младшему из которых нет и года. По его словам, власти региона позаботятся о семье. Он также призвал жителей быть максимально осторожными на воде.

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