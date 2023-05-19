После подрыва ж/д путей в Крыму возбудили уголовное дело о теракте

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

После подрыва железной дороги в Симферопольском районе Крыма возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, произошедшее квалифицировали как теракт.

Источник канала уточнил, что мощность взрыва составила около 25–40 килограммов в тротиловом эквиваленте. По информации SHOT, правоохранительные органы разыскивают диверсантов.

18 мая в Симферопольском районе полуострова произошел подрыв железнодорожного полотна. В результате ЧП с рельсов сошли шесть вагонов с зерном. Из-за подрыва были повреждены 50 метров рельсов. В результате ЧП никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ФСБ даст заключение по сходу вагонов после окончания расследования. Полиция разыскивает причастных к инциденту. СМИ сообщили, что перед ЧП очевидцы видели подозрительного мужчину, осматривающего железнодорожные пути.

Позднее в Сети появились фото и видео с места взрыва. На опубликованных кадрах видно, что вагоны, перевозившие зерно, были сильно повреждены.