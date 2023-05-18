SHOT: неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге в Казани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани. По его данным, это привело задержке пяти грузовых составов.

Канал отмечает, что горящее оборудование обнаружили в ночь на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана. На место были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли с кинологами, однако две служебные собаки не смогли взять след злоумышленников.

По данным SHOT, на месте ЧП обнаружены зажигалка и шариковая ручка. Поиск диверсантов продолжается. Проблемой оказалось то, что на данном участке железной дороги не установлено видеонаблюдение, уточнил канал.

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