Опубликованы фото с места взрыва в Курской области

Фото: gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в Telegram-канале фото последствий атаки ВСУ на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. В здании выбиты окна и поврежден фасад. На кадрах видно, что земля перед комплексом усыпана осколками, а на газоне виднеются воронки от снарядов.

В результате взрыва в физкультурно-оздоровительном комплексе в поселке Глушково выбиты окна и поврежден фасад. Два жителя получили осколочные ранения средней тяжести. Пострадавшие доставлены в Глушковскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестный беспилотник сбросил снаряд на автомобильный КПП «Сунджа» в Курской области в 200 метрах от госграницы России. Канал утверждает, что в результате этого были ранены двое пограничников. Минобороны информацию не подтверждало.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.