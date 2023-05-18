Mash: дрон атаковал пограничников в Курской области Mash: двое пограничников ранены в результате атаки дрона на КПП «Сунджа» в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщает, что беспилотник сбросил снаряд на автомобильный КПП «Сунджа» в Курской области в 200 метрах от госграницы России. Канал отмечает, что в результате атаки были ранены двое пограничников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации Mash, ЧП произошло 18 мая около 19:30 мск. Канал отмечает, что коптер был запущен со стороны Украины. По информации Mash, пограничников задело осколками, их госпитализировали с незначительными травмами.

Утром 18 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, сбросив на него взрывное устройство. В результате атаки пострадали два человека.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, был обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны РФ не подтвердило данную информацию.

SHOT ранее сообщил, что пограничники посадили два украинских беспилотника при помощи средств РЭБ в Суджанском районе Курской области. По информации канала, при падении оба дрона взорвались, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.