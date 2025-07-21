Бунт пассажиров, вода за 450 рублей: что происходит в аэропортах Москвы

На фоне атак дронов на Московский регион обстановка в аэропортах снова стала напряженной: тысячи людей часами ждут вылета. Многие жалуются на цены в терминалах — люди вынуждены покупать пол-литра воды за 450 рублей. Что творится в воздушных гаванях и что делать заложникам отмен и переносов рейсов — в материале NEWS.ru.

Сколько рейсов задержали и отменили в Москве

По меньшей мере 127 авиарейсов задержали и еще 95 отменили в аэропортах Москвы в понедельник, 21 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». Больше всего авиационный коллапс отразился на Шереметьево — там 80 рейсов задержаны, еще 84 отменены. На втором месте оказался аэропорт Внуково, где задержали 33 рейса и девять отменили. Тем временем в Домодедово задержали 14 рейсов, два отменили.

Среди международных отправлений чаще всего отменялись рейсы в Анталью, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. Что касается внутренних отправлений, то задержки и отмены больше всего коснулись Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи и Минеральных Вод.

В таких условиях в Шереметьево пассажиры взбунтовались из-за того, что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь в этот город с субботы, 19 июля, поскольку их рейс так и не отправили. Клиенты авиакомпании потребовали от представителей объяснений. Позже к ним вышли сотрудники службы безопасности. В результате в Шереметьево сообщили, что субботний рейс «Победы» Москва — Минводы приземлился в пункте назначения после почти 20 часов задержки.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что рассказывают о коллапсе пассажиры

Ситуация, сложившаяся в аэропортах, шокировала не только пассажиров, но и работников воздушной гавани. Один из сотрудников Внуково эмоционально отреагировал на введение плана «Ковер» и разворот бортов минувшей ночью.

«Ночью такой [ужас] с рейсами на работе был, три раза „Ковер“ был <…>. Вчера за последние пару месяцев самый долгий „Ковер“ был», — написал молодой человек по имени Максим.

Виталий, прилетавший в Москву из Перми, чтобы закупить технику для помощи военным на СВО, также пожаловался в соцсетях на задержку рейсов. Мужчина отметил, что рейс в столицу отложили на два часа. Прилетев в Москву и закупив все необходимое, он отправился в аэропорт, но улететь смог не сразу.

«Шесть часов ушло на поиск лучших цен и закупку необходимого. С чистой совестью, но с почти пустыми карманами я отправился в обратный путь. И тут началось самое интересное: рейс перенесли на два часа, потом вообще отменили. В аэропорту — полный коллапс: более 100 задержанных рейсов и около 40 отмененных. По счастливой случайности удалось купить билет на дневной рейс в кредит. 10 часов провел в аэропорту без денег. В итоге не спал почти 48 часов», — признался волонтер.

О том, что ее рейс сначала перенесли, а потом и вовсе отменили, написала и гостья столицы Дарья Собянина в соцсетях. По словам девушки, доступный перелет в ее город есть только во вторник, и ей с супругом пришлось задержаться в Москве.

«Незапланированно гуляю снова по Москве, иду в театр и живу свою прекрасную жизнь. Но уже сильно скучаем по детям», — поделилась она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На что еще жаловались пассажиры

Много жалоб пассажиров было связано с высокими ценами на еду и воду в столичных аэропортах. Так, например, в Сети распространился снимок минеральной воды объемом 0,5 литра по цене 455 рублей, сделанный, предположительно, во Внуково. Пользователи назвали его символом коллапса. Цена возмутила политолога Сергея Маркова.

«Цена на воду во Внуково — 450 рублей во время коллапса в аэропортах. Это вызвало всеобщее возмущение. Звучат призывы к властям: не завышать цены на товары, а главное — создать больше возможностей для отдыха людей, чьи рейсы сильно задерживаются из-за атак украинских дронов», — отметил политолог.

Массовые задержки рейсов в российских аэропортах создают почву для спекуляций, это подтверждают продажи воды по такой цене, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, отдельные предприниматели пользуются вынужденным положением пассажиров, искусственно завышая стоимость товаров первой необходимости.

«Необходимо ввести специальные меры ценового регулирования в условиях чрезвычайных обстоятельств и усилить общественный и антимонопольный контроль деятельности коммерческих предприятий на территории аэропортов», — резюмировал Гибатдинов.

Позже в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что проверят законность подорожания воды и других продуктов первой необходимости в аэропортах. Там организуют специальные мобильные приемные для пассажиров.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На что может рассчитывать пассажир при задержке рейса

При задержках рейсов пассажиры могут рассчитывать на питание и размещение в гостинице за счет авиакомпании, рассказал NEWS.ru адвокат, специализирующийся на правах туристов, Федор Коробков. Он уточнил, что все зависит от продолжительности задержки.

«При ожидании рейса более двух часов туриста должны обеспечить прохладительными напитками. Если [пассажир] ожидает отправления рейса более четырех часов, то его должны обеспечить горячим питанием, а затем — каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное. В гостинице должны разместить, если рейс отложен более чем на восемь часов днем или шесть часов ночью», — объяснил юрист.

Пассажиров должны бесплатно доставить до гостиниц, в которых организовано временное размещение, уточнил он. Кроме того, сказал Коробков, при ожидании рейса более двух часов клиент авиакомпании имеет право на два бесплатных телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при отсутствии средств связи.

В свою очередь юрист Михаил Салкин отметил, что некоторые перевозчики используют схему с поэтапным переносом рейса, которая помогает избегать предоставления полного комплекса услуг. По его словам, в такой ситуации пассажирам важно знать свои права и фиксировать факт задержки. Юрист подчеркнул, что при нарушении со стороны авиакомпании пассажиры могут обратиться с претензией в течение шести месяцев.

Что касается денежных компенсаций за авиабилеты, то она предоставляется только по отмененным рейсам, говорит Федор Коробков. За перенесенные рейсы она не предусмотрена, за исключением тех случаев, когда задержка повлияла на планы в стране или городе назначения.

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