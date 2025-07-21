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21 июля 2025 в 14:11

Политолог Марков возмутился воде за 450 рублей во Внуково

Марков призвал снизить стоимость воды в переполненных аэропортах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На фоне массовых задержек рейсов необходимо изменять работу аэропортов: не завышать цены и создать более комфортные условия для ожидания, уверен политолог Сергей Марков. В своем Telegram-канале он привел в пример стоимость питьевой воды во Внуково — цена бутылки составляет 450 рублей.

Цена на воду во Внуково — 450 рублей, во время коллапса в аэропортах. Это вызвало всеобщее возмущение. Звучат призывы к властям: не завышать цены на товары, а главное — создать больше возможностей для отдыха людей, чьи рейсы сильно задерживаются из-за атак украинских дронов, — написал политолог.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что массовые задержки рейсов в российских аэропортах создают почву для спекуляций. По его словам, отдельные предприниматели пользуются вынужденным положением пассажиров, искусственно завышая цены на товары первой необходимости.

В понедельник, 21 июля, продолжаются массовые отмены и задержки рейсов. В Шереметьево отменены 75 рейсов, перенесены — 140. Во Внуково отменены и задержаны 17 рейсов.

Внуково
аэропорты
Сергей Марков
дроны
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