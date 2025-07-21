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21 июля 2025 в 16:17

Прокуроры проверят цены в аэропортах на фоне коллапса

Генпрокуратура проверит подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В российских аэропортах проверят законность подорожания воды и других продуктов первой необходимости, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Там организуют специальные мобильные приемные для пассажиров.

Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями, — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что держат на контроле ситуацию с отменами и задержками авиарейсов. Прокуроры на местах также осуществляют надзор, пояснили там.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что на фоне массовых задержек рейсов необходимо изменять работу аэропортов: не завышать цены и создать более комфортные условия для ожидания. Он привел в пример стоимость питьевой воды во Внуково — цена бутылки составляет 450 рублей.

В свою очередь сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что массовые задержки рейсов в российских аэропортах создают почву для спекуляций. По его словам, отдельные предприниматели пользуются вынужденным положением пассажиров, завышая цены.

Генпрокуратура
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аэропорты
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