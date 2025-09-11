Борщевая заправка на зиму! Открываем баночку и готовим борщ за 15 минут

Борщевая заправка — настоящая палочка-выручалочка для любителей наваристого борща! Заготовьте эту основу летом, чтобы зимой баловать семью ароматным супом за 15 минут. Яркий цвет и насыщенный вкус вам гарантированы!
Ингредиенты
- Свёкла — 3 кг
- Капуста — 3 кг
- Лук — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Помидоры — 1,5 кг
- Соль — 0,5 стакана
- Сахар — 0,5 кг
- Растительное масло — 300 г
- Уксус 9% — 0,75 стакана
Приготовление
- Свёклу и морковь натереть на крупной терке, капусту тонко нашинковать, лук нарезать кубиками, помидоры измельчить аналогичным образом. Все подготовленные овощи переложить в большую эмалированную посуду, добавить соль, сахар и растительное масло. Тщательно перемешать массу и оставить на 24 часа при комнатной температуре для выделения овощного сока.
- Спустя сутки поставить ёмкость на средний огонь, довести до кипения и проварить 20 минут при постоянном помешивании. Влить уксус, хорошо перемешать и продолжить кипячение ещё 10 минут. Горячую овощную массу разложить по стерильным банкам, немедленно закатать прокипячёнными крышками. Укутать заготовки тёплым одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте. Для зимнего приготовления борща: сварить мясной бульон с картофелем, добавить банку заправки и проварить 10-12 минут.
Ранее мы готовили закатку на зиму из огурцов. «Тещиных языков» много, но этот самый вкусный.