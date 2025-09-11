Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:00

Борщевая заправка на зиму! Открываем баночку и готовим борщ за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Борщевая заправка — настоящая палочка-выручалочка для любителей наваристого борща! Заготовьте эту основу летом, чтобы зимой баловать семью ароматным супом за 15 минут. Яркий цвет и насыщенный вкус вам гарантированы!

Ингредиенты

  • Свёкла — 3 кг
  • Капуста — 3 кг
  • Лук — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Соль — 0,5 стакана
  • Сахар — 0,5 кг
  • Растительное масло — 300 г
  • Уксус 9% — 0,75 стакана

Приготовление

  1. Свёклу и морковь натереть на крупной терке, капусту тонко нашинковать, лук нарезать кубиками, помидоры измельчить аналогичным образом. Все подготовленные овощи переложить в большую эмалированную посуду, добавить соль, сахар и растительное масло. Тщательно перемешать массу и оставить на 24 часа при комнатной температуре для выделения овощного сока.
  2. Спустя сутки поставить ёмкость на средний огонь, довести до кипения и проварить 20 минут при постоянном помешивании. Влить уксус, хорошо перемешать и продолжить кипячение ещё 10 минут. Горячую овощную массу разложить по стерильным банкам, немедленно закатать прокипячёнными крышками. Укутать заготовки тёплым одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте. Для зимнего приготовления борща: сварить мясной бульон с картофелем, добавить банку заправки и проварить 10-12 минут.

Ранее мы готовили закатку на зиму из огурцов. «Тещиных языков» много, но этот самый вкусный.

Читайте также
Крабовый салат с корейской морковкой: секрет идеального ужина за 5 минут
Общество
Крабовый салат с корейской морковкой: секрет идеального ужина за 5 минут
Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат
Общество
Крылышки в панировке: обалденный маринад! Едим сразу или замораживаем как полуфабрикат
Этот рулет покорит ваших гостей: готовим слоеную вкусняху за 15 минут
Общество
Этот рулет покорит ваших гостей: готовим слоеную вкусняху за 15 минут
Бабушка называла именно этот суп солянкой: готовим по старому рецепту с беконом и квашеной капустой
Общество
Бабушка называла именно этот суп солянкой: готовим по старому рецепту с беконом и квашеной капустой
Баклажаны «Грибочки» с луком — заготовка на зиму! Простая и очень вкусная из-за секретной приправы
Общество
Баклажаны «Грибочки» с луком — заготовка на зиму! Простая и очень вкусная из-за секретной приправы
борщ
закатки
заправки
соленья
капуста
свекла
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили вероятность игры России и Украины в футбольном турнире
Телеведущий Fox News предрек конец Америки после убийства сторонника Трампа
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов отказывают в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.